Туманова Елизавета Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Туманов Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Сын: Туманов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Дочь: Феодосия Владимировна
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Сын: Туманов (провиантный Капитан) Александр Владимирович
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Дочь: Туманова Акилина Туманова
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Сын: Туманов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич
Дочь: Гликерия Владимировна
Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич