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Туманова Елизавета Дмитриева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1876

Муж: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1878

Сын: Туманов Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1879

Сын: Туманов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1884

Дочь: Феодосия Владимировна

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1885

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1887

Сын: Туманов (провиантный Капитан) Александр Владимирович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1890

Дочь: Туманова Акилина Туманова

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1893

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1895

Сын: Туманов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1898

Дочь: Гликерия Владимировна

Отец ребёнка: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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