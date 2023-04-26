Туманов Владимир Владимирович
Место рожденияДеревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения26.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1879
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1899
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Туманов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
09.11.1903
Сын: Туманов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
27.10.1904
Сын: Туманов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Туманов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Туманов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
18.05.1912
Сын: Туманов Вов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева
Смерть
Неизвестно