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Туманов Владимир Владимирович

Место рождения

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

26.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1879

Отец: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Мать: Туманова Елизавета Дмитриева

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1899

Жена: Туманова Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Туманов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1903

Сын: Туманов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Туманов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Туманов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Туманов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1912

Сын: Туманов Вов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Игнатьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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