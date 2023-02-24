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Туманова Евдокия Игнатьева

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г

Дата рождения

25.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1879

Отец: Игнатьев Тимофей Васильевич

Мать: Игнатьева Зиновия Поликарповна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
01.11.1899

Муж: Туманов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Туманов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1903

Сын: Туманов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Туманов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Туманов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Туманов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1912

Сын: Туманов Вов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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