Туманова Евдокия Игнатьева
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Дата рождения25.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1879
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
01.11.1899
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Туманов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
09.11.1903
Сын: Туманов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
27.10.1904
Сын: Туманов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Туманов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Туманов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
18.05.1912
Сын: Туманов Вов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Туманов Владимир Владимирович
Смерть
Неизвестно