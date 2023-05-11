Синицына Ксения Арбузова
Место рождения
Дата рождения14.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888
Бракосочетание
02.02.1907
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич
Рождение ребёнка
16.08.1909
Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анисья Синицына
Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич
Рождение ребёнка
08.02.1914
Сын: Синицын Никифор Федорович
Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич
Смерть
Неизвестно