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Синицына Ксения Арбузова

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

14.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888

Отец: Арбузов Григорий Платонович

Мать: Арбузова Ефимия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.02.1907

Муж: Синицын Пмв Федор Амплиевич

Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Синицын Мирон Федорович

Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анисья Синицына

Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Синицын Никифор Федорович

Отец ребёнка: Синицын Пмв Федор Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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