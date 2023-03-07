Синицын ПМВ Федор Амплиевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1888
Дата смерти22.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1888
Бракосочетание
02.02.1907
Жена: Синицына Ксения Арбузова
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова
Рождение ребёнка
16.08.1909
Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анисья Синицына
Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова
Рождение ребёнка
08.02.1914
Сын: Синицын Никифор Федорович
Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова
Смерть
22.08.1914
д. Липняк
убит