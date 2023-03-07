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Синицын ПМВ Федор Амплиевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.09.1888

Дата смерти

22.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1888

Отец: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Мать: Синицына Александра Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1907

Жена: Синицына Ксения Арбузова

Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Синицын Мирон Федорович

Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анисья Синицына

Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Синицын Никифор Федорович

Мать ребёнка: Синицына Ксения Арбузова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.08.1914
д. Липняк
убит
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