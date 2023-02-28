Синицына Александра Шувалова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Шувалов Аввакум Калинникович
Мать: не указана
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Дочь: Сипатова Ксения Синицына
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Дочь: Акилина Амплиевна
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Сын: Синицын Пмв Федор Амплиевич
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Дочь: Прасковья Амплиевна
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Сын: Синицын Митрофан Амплиевич
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Дочь: Анисья Амплиевна
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич
Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич