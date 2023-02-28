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Синицына Александра Шувалова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шувалов Аввакум Калинникович

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1872

Сын: Синицын Михаил Амплиевич

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1880

Сын: Синицын Петр Амплиевич

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1884

Дочь: Сипатова Ксения Синицына

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1886

Дочь: Акилина Амплиевна

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Синицын Пмв Федор Амплиевич

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Прасковья Амплиевна

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Синицын Филипп Амплиевич

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1894

Сын: Синицын Митрофан Амплиевич

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Анисья Амплиевна

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1898

Сын: Синицын Михаил Амплиевич

Отец ребёнка: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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