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Сипатова Ксения Синицына

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.01.1884

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884

Отец: Синицын (волостной Старшина) Амплий Кузьмич

Мать: Синицына Александра Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1901

Муж: Сипатов Яков Ерастович

Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1904

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Сипатов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Сипатов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1915

Сын: Сипатов Вов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1920
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