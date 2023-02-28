Сипатова Ксения Синицына
Место рождения
Дата рождения27.01.1884
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884
Бракосочетание
08.01.1901
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович
Рождение ребёнка
17.06.1904
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович
Рождение ребёнка
20.07.1911
Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович
Рождение ребёнка
13.07.1914
Сын: Сипатов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович
Рождение ребёнка
21.09.1915
Сын: Сипатов Вов Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Сипатов Яков Ерастович
Смерть
До 1920