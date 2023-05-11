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Петр Туманов

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

17.08.1890

Дата смерти

14.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1890

Отец: Туманов (киреев) Степан Яковлевич

Мать: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1910

Жена: Туманова Прасковья Томбасова

Рождение ребёнка
30.03.1912

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Туманов Вов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1914

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
14.03.1919
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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