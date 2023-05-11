Петр Туманов
Место рождения
Дата рождения17.08.1890
Дата смерти14.03.1919
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1890
Бракосочетание
03.?.1910
Рождение ребёнка
30.03.1912
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Туманов Вов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова
Рождение ребёнка
15.10.1914
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Томбасова
Смерть
14.03.1919