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Симбирцева Зиновия Туманова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1873

Отец: Туманов (киреев) Степан Яковлевич

Мать: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1893

Муж: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Рождение ребёнка
27.10.1894

Дочь: Зиновия Исаевна

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Андреева Прасковья Симбирцева

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1901

Дочь: Нина Исаевна

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Симбирцев Георгий Исаевич

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Симбирцев Георгий Исаевич

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1907

Дочь: Ирина Исаевна

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1909

Сын: Симбирцев Алексей Исаевич

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1910

Дочь: Екатерина Исаевна

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Симбирцев Ефим Исаевич

Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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