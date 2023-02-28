Симбирцева Зиновия Туманова
Место рождения
Дата рождения01.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1873
Бракосочетание
10.?.1893
Рождение ребёнка
27.10.1894
Дочь: Зиновия Исаевна
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Андреева Прасковья Симбирцева
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
17.01.1901
Дочь: Нина Исаевна
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Симбирцев Георгий Исаевич
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
25.05.1905
Сын: Симбирцев Георгий Исаевич
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Ирина Исаевна
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
19.05.1909
Сын: Симбирцев Алексей Исаевич
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
16.11.1910
Дочь: Екатерина Исаевна
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Рождение ребёнка
01.04.1914
Отец ребёнка: Симбирцев Исаак (Исай) Онисимович
Смерть
Неизвестно