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Дмитриева Александра Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Томбасов (мещанин) Николай Алексеевич

Мать: Томбасова Ксения (Киреевна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1874

Муж: Дмитриев Виссарион Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1877

Дочь: Несбытнова Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1883

Сын: Дмитриев Федор Виссарионович

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1885

Сын: Дмитриев Иван (Сергеевич)

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1887

Дочь: Евдокия Виссарионовна

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1890

Сын: Дмитриев Петр Виссарионович

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1893

Дочь: Пелагея Виссарионовна

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Дмитриев Григорий Виссарионович

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: Ксения Виссарионовна

Отец ребёнка: Дмитриев Виссарион Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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