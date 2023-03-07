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Васильев Сидор Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1872

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1899

Сын: Васильев Иван Сидорович

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1902

Дочь: Агриппина Сидоровна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1904

Сын: Васильев Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Васильев Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Анастасия Сидоровна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1914

Сын: Васильев Вов Федор Сидорович

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1917

Сын: Васильев Вов Николай Сидорович

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Евдокия Дурасова

Военная служба
Неизвестно
181й пехотный Виндавский полк
Смерть
Неизвестно
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