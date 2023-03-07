Васильев Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1872
Рождение ребёнка
22.09.1899
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова
Рождение ребёнка
01.07.1902
Дочь: Агриппина Сидоровна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова
Рождение ребёнка
15.10.1904
Сын: Васильев Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Васильев Алексей Сидорович
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Анастасия Сидоровна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова
Рождение ребёнка
25.05.1914
Сын: Васильев Вов Федор Сидорович
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова
Рождение ребёнка
08.12.1917
Сын: Васильев Вов Николай Сидорович
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Дурасова
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
181й пехотный Виндавский полк
Смерть
Неизвестно