Блинкова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинкова Анна Дмитриева

Блинкова Анна Дмитриева

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Зиновия Алексеевна

Отец ребёнка: Блинков Алексей Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1890

Муж: Блинков Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.09.1893

Дочь: Вавилина Наталья Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Алексей Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Блинков Алексей Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close