Блинкова Анна Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Зиновия Алексеевна
Отец ребёнка: Блинков Алексей Игнатьевич
Бракосочетание
26.?.1890
Рождение ребёнка
01.09.1893
Дочь: Вавилина Наталья Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Блинков Алексей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно