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Блинков Алексей Игнатьевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Блинков Игнат Филиппович

Мать: Блинкова Татьяна Матвеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Зиновия Алексеевна

Мать ребёнка: Блинкова Анна Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1890

Жена: Блинкова Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
01.09.1893

Дочь: Вавилина Наталья Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Анна Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Блинкова Анна Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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