Блинков Алексей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Зиновия Алексеевна
Мать ребёнка: Блинкова Анна Дмитриева
Бракосочетание
26.?.1890
Жена: Блинкова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
01.09.1893
Дочь: Вавилина Наталья Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Блинкова Анна Дмитриева
Смерть
Неизвестно