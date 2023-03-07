Блинкова Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти16.11.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Паршкова Евгения Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Блинков Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
10.04.1872
Дочь: Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
17.07.1873
Дочь: Марина Игнатьевна
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Блинков Федосий Игнатьевич
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Устинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
05.03.1879
Сын: Блинков Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович
Смерть
16.11.1881