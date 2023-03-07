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Блинкова Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

16.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Блинков Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Блинков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Паршкова Евгения Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Блинков Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1872

Дочь: Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1873

Дочь: Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Блинков Федосий Игнатьевич

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Устинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1879

Сын: Блинков Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Блинков Игнат Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
16.11.1881
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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