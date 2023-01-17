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Паршкова Евгения Блинкова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Блинков Игнат Филиппович

Мать: Блинкова Татьяна Матвеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.?.1884

Муж: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.06.1885

Сын: Паршков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1888

Сын: Паршков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1889

Сын: Паршков Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1891

Дочь: Симбирцева Анна Паршкова

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Паршков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1896

Сын: Паршков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1898

Сын: Паршков Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1901

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1903

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Неонилла Васильевна

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Паршков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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