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Симбирцева Анна Паршкова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1891

Отец: Паршков (ликарев) Василий Игнатьевич

Мать: Паршкова Евгения Блинкова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1909

Муж: Симбирцев Григорий Онисимович

Рождение ребёнка
27.02.1911

Сын: Симбирцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1914

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1917

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1919

Сын: Симбирцев Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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