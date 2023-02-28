Симбирцева Анна Паршкова
Место рождения
Дата рождения01.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1891
Бракосочетание
23.?.1909
Рождение ребёнка
27.02.1911
Сын: Симбирцев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович
Рождение ребёнка
21.03.1914
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович
Рождение ребёнка
30.08.1917
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович
Рождение ребёнка
09.02.1919
Сын: Симбирцев Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Симбирцев Григорий Онисимович
Смерть
Неизвестно