Позднякова (Чупина) Екатерина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Чупина) Екатерина Филиппова

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Чупин Филипп Фёдоров

Мать: ?

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.02.1854

Муж: Поздняков Потап Гаврилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Потапова

Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов

Рождение ребёнка
01.10.1860

Сын: Поздняков Андрей Потапович

Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов

Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Марфа Потапова

Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов

Рождение ребёнка
05.11.1873

Дочь: Матрона Потапова

Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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