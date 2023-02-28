Позднякова (Чупина) Екатерина Филиппова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Чупин Филипп Фёдоров
Мать: ?
Бракосочетание
05.02.1854
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Потапова
Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов
Рождение ребёнка
01.10.1860
Сын: Поздняков Андрей Потапович
Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Марфа Потапова
Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов
Рождение ребёнка
05.11.1873
Дочь: Матрона Потапова
Отец ребёнка: Поздняков Потап Гаврилов
Смерть
Неизвестно