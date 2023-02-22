Чупин Филипп Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти29.08.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Позднякова Екатерина Филиппова
Мать ребёнка: ?
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
29.08.1860
Причина смерти: Водянка