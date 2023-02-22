Чупин Филипп Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Филипп Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

29.08.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Позднякова Екатерина Филиппова

Мать ребёнка: ?

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Михаил Филиппов

Мать ребёнка: ?

Смерть
29.08.1860
Причина смерти: Водянка
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