Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Смерть
После 1833