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Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1833

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Смерть
После 1833
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