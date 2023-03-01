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Дарья Васильевна
Дарья Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
После 1833
Пол
Женский
Отец
Василий Петрович
1790 г.р.
Мать
Василиса
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Василий Петрович
Мать:
Василиса
Смерть
После 1833
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