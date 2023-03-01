Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Васильевна

Матрёна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Василий Петрович

Мать: Василиса

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close