Шарифова Гульзафара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Амиров Галиакбер
Отец ребёнка: Шарифов Амир
Рождение ребёнка
1775
Сын: Амиров Забир
Отец ребёнка: Шарифов Амир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Габдесалям
Отец ребёнка: Шарифов Амир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Абдулхалик
Отец ребёнка: Шарифов Амир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Карим
Отец ребёнка: Шарифов Амир
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно