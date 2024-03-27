Шарифова Гульзафара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифова Гульзафара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Амиров Галиакбер

Отец ребёнка: Шарифов Амир

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Амиров Забир

Отец ребёнка: Шарифов Амир

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Габдесалям

Отец ребёнка: Шарифов Амир

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Абдулхалик

Отец ребёнка: Шарифов Амир

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Карим

Отец ребёнка: Шарифов Амир

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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