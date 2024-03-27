Амиров Галиакбер
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Шарифов Амир
Мать: Шарифова Гульзафара
Рождение ребёнка
1795
Сын: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Мать ребёнка: Амирова Гульнара
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: Амирова Гульнара
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мутыга
Мать ребёнка: Амирова Гульнара
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Амирова Гульнара
Рождение ребёнка
1813
Сын: Галиакберов Гульзаир (Газаер)
Мать ребёнка: Амирова Гульнара
Смерть
1838
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно