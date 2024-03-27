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Амиров Галиакбер

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Шарифов Амир

Мать: Шарифова Гульзафара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Мать ребёнка: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мутыга

Мать ребёнка: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Галиакберов Бикмухамет

Мать ребёнка: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Галиакберов Гульзаир (Газаер)

Мать ребёнка: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1838
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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