Шарифов Амир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кугешев Шариф
Рождение ребёнка
1759
Сын: Амиров Галиакбер
Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара
Рождение ребёнка
1775
Сын: Амиров Забир
Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Габдесалям
Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Абдулхалик
Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Карим
Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно