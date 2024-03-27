Амиров Забир
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Шарифов Амир
Мать: Шарифова Гульзафара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Мухамедьяр
Мать ребёнка: Амирова Вазифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Мухаметгалий
Мать ребёнка: Амирова Вазифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Ахмадий
Мать ребёнка: Амирова Вазифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Мухаметсабир
Мать ребёнка: Амирова Вазифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амирова Вазифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амирова Вазифа
Смерть
1849
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно