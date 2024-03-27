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Амиров Забир

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шарифов Амир

Мать: Шарифова Гульзафара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухамедьяр

Мать ребёнка: Амирова Вазифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухаметгалий

Мать ребёнка: Амирова Вазифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Ахмадий

Мать ребёнка: Амирова Вазифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухаметсабир

Мать ребёнка: Амирова Вазифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухаметкунафия

Мать ребёнка: Амирова Вазифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова Вазифа

Смерть
1849
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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