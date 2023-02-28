Гущина (Парамонова) Лукия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.12.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1864
Бракосочетание
23.10.1889
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1891
Дочь: Гарбунова Матрёна Кондратьевна
Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Агриппина Кондратьевна
Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.02.1897
Сын: Гущин Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.06.1904
Сын: Гущин Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.08.1908
Дочь: Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич
Смерть
Неизвестно