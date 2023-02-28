Гущина (Парамонова) Лукия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Парамонова) Лукия Ефимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.12.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1864

Отец: Парамонов Ефим Иванович

Мать: Парамонова Елена Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1889

Муж: Гущин Кондрат Тимофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Гарбунова Матрёна Кондратьевна

Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Агриппина Кондратьевна

Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1897

Сын: Гущин Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Гущин Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1908

Дочь: Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Гущин Кондрат Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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