Парамонова (Зайцева) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Зайцева) Елена Максимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1839

Отец: Зайцев Максим Самойлович

Мать: Зайцева Василиса Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1862

Дочь: Неонилла Ефимовна

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Гущина Лукия Ефимовна

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1868

Сын: Парамонов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1870

Сын: Парамонов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1873

Сын: Парамонов Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1875

Сын: Парамонов Илья Ефимович

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1877

Сын: Парамонов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1878

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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