Парамонова (Зайцева) Елена Максимовна
Место рождения
Дата рождения21.05.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1839
Рождение ребёнка
15.10.1862
Дочь: Неонилла Ефимовна
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Гущина Лукия Ефимовна
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1868
Сын: Парамонов Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1870
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1873
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1875
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1877
Сын: Парамонов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1878
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Парамонов Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно