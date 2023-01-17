Парамонов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения16.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1870
Бракосочетание
02.11.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1891
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1893
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Парамонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Парамонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Парамонов Никифор Иванович
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Парамонов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно