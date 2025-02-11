Парамонов Иван Ефимович
мужской, родился 16.07.1870, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецПарамонов Ефим Иванович05.03.1839 г.р.
МатьПарамонова (Зайцева) Елена Максимовна21.05.1839 г.р.
Супруги
Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна01.08.1870 г.р.
Дети
(Парамонова) Мария Ивановна12.02.1891 г.р.
Парамонов Игнат Иванович18.12.1893 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1870
Бракосочетание
02.11.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1891
Дочь: (Парамонова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1893
Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Парамонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Парамонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Парамонов Никифор Иванович
Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Парамонов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно