Парамонов Иван Ефимович 16.07.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Парамонов Иван Ефимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.07.1870, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Парамонов Ефим Иванович05.03.1839 г.р.
Мать
Парамонова (Зайцева) Елена Максимовна21.05.1839 г.р.
Супруги
Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна01.08.1870 г.р.
Дети
(Парамонова) Мария Ивановна12.02.1891 г.р.
Парамонов Игнат Иванович18.12.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1870

Отец: Парамонов Ефим Иванович

Мать: Парамонова (Зайцева) Елена Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
02.11.1890

Жена: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.02.1891

Дочь: (Парамонова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.12.1893

Сын: Парамонов Игнат Иванович

Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Парамонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Парамонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Парамонов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Парамонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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