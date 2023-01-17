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Парамонов Иван Ефимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1870

Отец: Парамонов Ефим Иванович

Мать: Парамонова Елена Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1890

Жена: Парамонова Евдокия Николаевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1891

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1893

Сын: Парамонов Игнат Иванович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Парамонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Парамонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Парамонов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Парамонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Парамонова Евдокия Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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