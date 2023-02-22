Караштина (Боркова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1906
Дата смерти14.10.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1906
Отец: Борков Андрей Николаевич
Мать: Боркова Марфа
Работа или профессия
1943
д. Клюквенное
Работа или профессия
1943
д. Клюквенное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
14.10.1973
Похороны
Неизвестно