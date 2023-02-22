Караштина (Боркова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Боркова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1906

Дата смерти

14.10.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1906

Отец: Борков Андрей Николаевич

Мать: Боркова Марфа

Работа или профессия
1943
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
д. Клюквенное
Работа или профессия
1943
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
д. Клюквенное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Василий Григорьевич

Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
14.10.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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