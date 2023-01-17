Караштин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1905
Дата смерти14.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905
Работа или профессия
1943
д. Клюквенное
Образование
Неизвестно
Грамотный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Караштина Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1980
Похороны
Неизвестно