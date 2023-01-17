Караштин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1905

Дата смерти

14.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905

Отец: Караштин Григорий Петрович

Мать: Караштина Агриппина Ивановна

Работа или профессия
1943
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
д. Клюквенное
Образование
Неизвестно
Грамотный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караштина Татьяна Андреевна

Смерть
14.09.1980
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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