Боркова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Караштина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1914
Дочь: Бочкарëва Мария Андреевна
Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно