Боркова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боркова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Караштина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: Бочкарëва Мария Андреевна

Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Борков Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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