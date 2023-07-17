Усачев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Усачев Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
26.09.1911
Дочь: Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна
Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1919