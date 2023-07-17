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Усачев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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1911 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Усачев Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
26.09.1911

Дочь: Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1919

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