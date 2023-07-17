Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
26.09.1911
Дочь: Воробьева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Сергеевич
Смерть
Около 1919