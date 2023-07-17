Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачева (Чикова) Анастасия Мироновна

Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1911 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
26.09.1911

Дочь: Воробьева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Сергеевич

Смерть
Около 1919