Михайловская
Курганинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
6532Михайловская станицана правом бер. р. Чамлыка47852113440243999великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 4, бакалейных 7. Питейных заведений 9. Ветряных мукомольных мельниц 19. Базары по воскресеньям. Ярмарок 2, — 1 марта и 1 Показать все По р. Чамлык
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159506Михайловскаястаница45°00'00"40°35'00"L-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3627410101ст-ца Михайловская#Н/Д