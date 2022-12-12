станица Михайловская, станица Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Михайловская

Курганинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6532Михайловская станицана правом бер. р. Чамлыка47852113440243999великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 4, бакалейных 7. Питейных заведений 9. Ветряных мукомольных мельниц 19. Базары по воскресеньям. Ярмарок 2, — 1 марта и 1 Показать все По р. Чамлык

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Курганинский район
159506Михайловскаястаница45°00'00"40°35'00"L-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Курганинский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
3627410101ст-ца Михайловская#Н/Д
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