Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна

Место рождения

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.09.1911

Дата смерти

26.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1911 по 1987
Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
26.09.1911

Отец: Усачев Иван Сергеевич

Мать: Усачева (Чикова) Анастасия Мироновна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.09.1936

Дочь: Воробьева Римма Георгиевна

Отец ребёнка: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Воробьев Николай Егорович

Отец ребёнка: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.02.1998
Курск, город Курск, Курская область
Похоронена в Левой Россоши Каширского района Воронежской области
Похороны
28.02.1998
Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

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