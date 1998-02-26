Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.09.1911
Дата смерти26.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1911 по 1987
Рождение
26.09.1911
Рождение ребёнка
28.09.1936
Дочь: Воробьева Римма Георгиевна
Отец ребёнка: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
26.08.1938
Сын: Воробьев Николай Егорович
Отец ребёнка: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)
Смерть
26.02.1998
Курск, город Курск, Курская область
Похоронена в Левой Россоши Каширского района Воронежской области
Похороны
28.02.1998