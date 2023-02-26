Иван Прокопов
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Прокопий Никифоров
Мать: Наталия Михайлова
д.Цурково
Бракосочетание
29.05.1799
Жена: Анна (Георгиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1807
Сын: Флор Иванов
Мать ребёнка: Анна (Георгиева)
д.Цурковские Новосельцы
Рождение ребёнка
26.02.1809
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Анна (Георгиева)
д.Цурково
Смерть
Неизвестно