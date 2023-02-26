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Иван Прокопов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Прокопий Никифоров

Мать: Наталия Михайлова

д.Цурково
Бракосочетание
29.05.1799

Жена: Анна (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1807

Сын: Флор Иванов

Мать ребёнка: Анна (Георгиева)

д.Цурковские Новосельцы
Рождение ребёнка
26.02.1809

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Анна (Георгиева)

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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