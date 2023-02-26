Анна (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Георгиева)

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1799

Муж: Иван Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1807

Сын: Флор Иванов

Отец ребёнка: Иван Прокопов

д.Цурковские Новосельцы
Рождение ребёнка
26.02.1809

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Прокопов

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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