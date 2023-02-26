Анна (Георгиева)
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.05.1799
Муж: Иван Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1807
Сын: Флор Иванов
Отец ребёнка: Иван Прокопов
д.Цурковские Новосельцы
Рождение ребёнка
26.02.1809
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Прокопов
д.Цурково
Смерть
Неизвестно