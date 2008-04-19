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Лоскутов Василий Иванович

Место рождения

Россия Ростовская обл.п.Целина

Дата рождения

22.03.1932

Дата смерти

Около 19.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1932

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Мать: Лоскутова Loskutoff Мария Manya Андреевна Andrew

Россия Ростовская обл.п.Целина
Бракосочетание
1956

Жена: Лоскутова Татьяна Матвеевна

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
12.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Матвеевна

грузия
Бракосочетание
?.08.1965

Жена: Лоскутова Эсфира (Ирина) Алексеевна

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 07.08.1967

Сын: Лоскутов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Эсфира (Ирина) Алексеевна

Г.Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Около 19.04.2008
г.Старый Оскол
Причина смерти: Болезнь
Похороны
20.04.2008
г.Старый Оскол
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