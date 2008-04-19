Лоскутов Василий Иванович
Место рожденияРоссия Ростовская обл.п.Целина
Дата рождения22.03.1932
Дата смертиОколо 19.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1932
Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob
Россия Ростовская обл.п.Целина
Бракосочетание
1956
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
12.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Матвеевна
грузия
Бракосочетание
?.08.1965
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 07.08.1967
Сын: Лоскутов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Эсфира (Ирина) Алексеевна
Г.Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Около 19.04.2008
г.Старый Оскол
Причина смерти: Болезнь
Похороны
20.04.2008
г.Старый Оскол