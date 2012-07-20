Лоскутова (Долгова) Эсфира (Ирина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Долгова) Эсфира (Ирина) Алексеевна

Место рождения

Армения

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

20.07.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Армения
Бракосочетание
?.08.1965

Муж: Лоскутов Василий Иванович

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 07.08.1967

Сын: Лоскутов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

Г.Тбилиси
Смерть
20.07.2012
г.Старый Оскол
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Старый Оскол
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