Лоскутова (Долгова) Эсфира (Ирина) Алексеевна
Место рожденияАрмения
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти20.07.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.08.1965
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 07.08.1967
Сын: Лоскутов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович
Г.Тбилиси
Смерть
20.07.2012
г.Старый Оскол
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Старый Оскол