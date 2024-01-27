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Лоскутов Владимир Васильевич

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Место рождения

Г.Тбилиси

Дата рождения

Около 07.08.1967

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.08.1967

Отец: Лоскутов Василий Иванович

Мать: Лоскутова Эсфира (Ирина) Алексеевна

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
21.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г.Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Г.Тбилиси
Смерть
2013
Причина смерти: От рака
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