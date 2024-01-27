Лоскутов Владимир Васильевич
Место рожденияГ.Тбилиси
Дата рожденияОколо 07.08.1967
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.08.1967
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
21.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г.Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Г.Тбилиси
Смерть
2013
Причина смерти: От рака