Лоскутова (Гурьева) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Гурьева) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Г.Тбилиси

Дата рождения

01.06.1936

Дата смерти

Около 30.03.1965

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: Гурьев Матвей Федорович

Мать: Гурьева Мария Ивановна

Г.Тбилиси
Бракосочетание
1956

Муж: Лоскутов Василий Иванович

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
12.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович

грузия
Смерть
Около 30.03.1965
Г.Тбилиси
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Тбилиси
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