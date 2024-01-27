Лоскутова (Гурьева) Татьяна Матвеевна
Место рожденияГ.Тбилиси
Дата рождения01.06.1936
Дата смертиОколо 30.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Отец: Гурьев Матвей Федорович
Мать: Гурьева Мария Ивановна
Г.Тбилиси
Бракосочетание
1956
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
12.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иванович
грузия
Смерть
Около 30.03.1965
Г.Тбилиси
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Тбилиси