Кычин Дмитрий Семенович
Место рожденияд. Бугаево
Дата рождения1907
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кычин Семен Семёнович
Мать: Кычина Мавронья
д. Бугаево
Бракосочетание
После 1925
Жена: Кычина Матрена
Рождение ребёнка
07.01.1929
Мать ребёнка: Кычина Матрена
деревня Бугаево
Рождение ребёнка
10.12.1935
Мать ребёнка: Кычина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кычина Дочь
Мать ребёнка: Кычина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кычина Дочь
Мать ребёнка: Кычина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кычин Сын
Мать ребёнка: Кычина Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1985
Нарьян-Мар, Ненецкая Автономная Область СССР