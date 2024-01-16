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Кычин Дмитрий Семенович

Место рождения

д. Бугаево

Дата рождения

1907

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кычин Семен Семёнович

Мать: Кычина Мавронья

д. Бугаево
Бракосочетание
После 1925

Жена: Кычина Матрена

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Кычин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кычина Матрена

деревня Бугаево
Рождение ребёнка
10.12.1935

Сын: Кычин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кычина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кычина Дочь

Мать ребёнка: Кычина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кычина Дочь

Мать ребёнка: Кычина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кычин Сын

Мать ребёнка: Кычина Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1985
Нарьян-Мар, Ненецкая Автономная Область СССР
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