Кычин Федор Дмитриевич
Место рождениядеревня Бугаево
Дата рождения07.01.1929
Дата смерти20.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929
Отец: Кычин Дмитрий Семенович
Мать: Кычина Матрена
деревня Бугаево
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Савчук Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Кычина Нина
нарьян мар, Ненецкий Аутономус Область Russian Federation
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Кычина Нина
Naryan Mar, Ненецкий Аутономус Область Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.2001
Нарьян-Мар, Ненецкий Автономный Край Российская Федерация