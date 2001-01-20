Кычин Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кычин Федор Дмитриевич

Место рождения

деревня Бугаево

Дата рождения

07.01.1929

Дата смерти

20.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929

Отец: Кычин Дмитрий Семенович

Мать: Кычина Матрена

деревня Бугаево
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Савчук Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Кычина Нина

нарьян мар, Ненецкий Аутономус Область Russian Federation
Рождение ребёнка
1961

Сын: Кычин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Кычина Нина

Naryan Mar, Ненецкий Аутономус Область Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.2001
Нарьян-Мар, Ненецкий Автономный Край Российская Федерация
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