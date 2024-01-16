Кычина (Бобрецова) Матрена
Место рождениядеревня Сухари
Дата рождения17.03.1909
Дата смерти07.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909
Отец: Бобрецов Константин
Мать: Бобрецова Татьяна
деревня Сухари
Бракосочетание
После 1925
Рождение ребёнка
07.01.1929
Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович
деревня Бугаево
Рождение ребёнка
10.12.1935
Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кычина Дочь
Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кычина Дочь
Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кычин Сын
Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1979
Нарьян-Мар, Нененский Автономный Край СССР