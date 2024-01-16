Кычина (Бобрецова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кычина (Бобрецова) Матрена

Место рождения

деревня Сухари

Дата рождения

17.03.1909

Дата смерти

07.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909

Отец: Бобрецов Константин

Мать: Бобрецова Татьяна

деревня Сухари
Бракосочетание
После 1925

Муж: Кычин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Кычин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович

деревня Бугаево
Рождение ребёнка
10.12.1935

Сын: Кычин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кычина Дочь

Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кычина Дочь

Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кычин Сын

Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1979
Нарьян-Мар, Нененский Автономный Край СССР
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