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Кычин Семен Семёнович

Место рождения

Великое Бугаево

Дата рождения

1884

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кычин Семён Федорович

Мать: Дочь

Великое Бугаево
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чипсанова Анна

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кычин Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

д. Бугаево
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кычин Иван

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Поздеева Акулина

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Поздеева Авдотья

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кычин Давид Семенович

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Бугаево
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кычин Аким Семенович

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Нарьян-Мар, Российская Империя
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Чупрова Афимья

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дуркина Агафья

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кычина Агрипина

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кычин Иван

Мать ребёнка: Кычина Мавронья

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936
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