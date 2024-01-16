Кычин Семен Семёнович
Место рожденияВеликое Бугаево
Дата рождения1884
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кычин Семён Федорович
Мать: Дочь
Великое Бугаево
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чипсанова Анна
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
д. Бугаево
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кычин Иван
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Поздеева Акулина
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Поздеева Авдотья
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Бугаево
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кычин Аким Семенович
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Нарьян-Мар, Российская Империя
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Чупрова Афимья
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дуркина Агафья
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кычина Агрипина
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кычин Иван
Мать ребёнка: Кычина Мавронья
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936