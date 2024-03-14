Каминская (Белокур) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
20.01.1887 ст.
Макар Михайлович Павловский
Восприемник
09.01.1890 ст.
Татьяна Михайловна Павловская
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBQY?i=735&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.12.1891 ст.
Дочь: Мелания Дмитриевна
Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.
Сын: Каминский Иосиф Дмитриевич
Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1895 ст.
Сын: Каминский Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYB?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.
Сын: Каминский Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-K?i=381&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.04.1901 ст.
Ирина Михайловна Павловская
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-Q?i=658&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.03.1904 ст.
Василий Михайлович Павловский
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.
Сын: Каминский Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-V?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно