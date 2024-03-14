Каминская (Белокур) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская (Белокур) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.01.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Макар Михайлович Павловский
Восприемник
09.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Михайловна Павловская
Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Муж: Каминский Дмитрий Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBQY?i=735&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.12.1891 ст.

Дочь: Мелания Дмитриевна

Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.

Сын: Каминский Иосиф Дмитриевич

Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.12.1895 ст.

Сын: Каминский Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYB?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.

Сын: Каминский Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-K?i=381&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.04.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Михайловна Павловская
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9L-Q?i=658&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.03.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Михайлович Павловский
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.

Сын: Каминский Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Каминский Дмитрий Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-V?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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