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Каминский Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Захаровна Шевченко
Восприемник
22.09.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Надежда Николаевна Белокур
Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Жена: Каминская Александра Васильевна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
12.07.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Захарович Шевченко
Рождение ребёнка
30.12.1891 ст.

Дочь: Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: Каминская Александра Васильевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
13.08.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Тихон Иванович Кукса
Восприемник
23.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Григорьевна Слюсаренко
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.

Сын: Каминский Иосиф Дмитриевич

Мать ребёнка: Каминская Александра Васильевна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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