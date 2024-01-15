Каминский Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
16.02.1889 ст.
Агафья Захаровна Шевченко
Восприемник
22.09.1890 ст.
Надежда Николаевна Белокур
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Восприемник
12.07.1891 ст.
Иван Захарович Шевченко
Рождение ребёнка
30.12.1891 ст.
Дочь: Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: Каминская Александра Васильевна
Восприемник
13.08.1893 ст.
Тихон Иванович Кукса
Восприемник
23.12.1893 ст.
Анастасия Григорьевна Слюсаренко
Рождение ребёнка
05.04.1894 ст.
Сын: Каминский Иосиф Дмитриевич
Мать ребёнка: Каминская Александра Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно