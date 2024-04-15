Каминский Иосиф Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1894 ст.
Дата смерти13.02.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1894 ст.
Крещение
06.04.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
13.02.1899 ст.
на кладбище д.Кровной
Смерть
13.02.1899 ст.
Причина смерти: дифтерит | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L962-B?i=60&cc=3511744&cat=1008700