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Каминский Иосиф Дмитриевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.04.1894 ст.

Дата смерти

13.02.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1894 ст.

Отец: Каминский Дмитрий Петрович

Мать: Каминская Александра Васильевна

Кровное, Сумська область
Крещение
06.04.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
13.02.1899 ст.
на кладбище д.Кровной
Смерть
13.02.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: дифтерит | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L962-B?i=60&cc=3511744&cat=1008700
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