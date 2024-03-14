Белокур Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти12.07.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1880 ст.
Дочь: Кукса Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Белокур Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1883 ст.
Дочь: Белокур Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Белокур Василий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-W?i=358&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1906 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDRB?i=124&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.07.1906 ст.
на кладбище д. Кровной