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Белокур Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

12.07.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1880 ст.

Дочь: Кукса Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Белокур Василий Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.02.1883 ст.

Дочь: Белокур Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Белокур Василий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-W?i=358&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
12.07.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDRB?i=124&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.07.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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