Белокур Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1864 ст.
Дата смерти29.05.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1864 ст.
Отец: Белокур Василий Иванович
Мать: Белокур Анна Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBP-7?i=721&cc=3511744
Крещение
17.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
29.05.1896 ст.
Причина смерти: от антонова огня | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MR-6?i=415&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.05.1896 ст.
на отведенном кладбище