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Белокур Анастасия Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.10.1864 ст.

Дата смерти

29.05.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1864 ст.

Отец: Белокур Василий Иванович

Мать: Белокур Анна Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBP-7?i=721&cc=3511744
Крещение
17.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
29.05.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от антонова огня | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MR-6?i=415&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.05.1896 ст.
на отведенном кладбище
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